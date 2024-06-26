Зеленського просять про бронювання від мобілізації для далекобійників: він відповів на петицію
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом додати до категорії осіб, що претендують на отримання броні від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські й вантажні перевезення. Глава держави направив це звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
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Петиція авторства Дмитра Карягіна з’явилася на сайті Офісу президента 3 травня. Він аргументував цю ініціативу тим, що якщо не включити відповідну правку до закону про мобілізацію, то це може призвести до "транспортного колапсу".
У відповіді на петицію президент повідомив, що організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні здійснюється Кабміном, тому він звернувся до Шмигаля з проханням опрацювати порушені питання та поінформувати автора про результати розгляду.
- 18 травня, в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, далекобійники влаштували акцію протесту на трасі Київ-Одеса.
- 7 червня Кабмін вніс зміни до порядку бронювання: підприємства оборонно-промислового комплексу й енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
- 24 червня Кабмін дозволив бронювати 100% цивільних саперів, які безпосередньо розміновують території.
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