Зеленського просять про бронювання від мобілізації для далекобійників: він відповів на петицію

Автор петиції, що набрала понад 25 000 підписів, стверджує, що якщо не буде броні, це може призвести до "транспортного колапсу"

Ілюстративне фото: ЕРА

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом додати до категорії осіб, що претендують на отримання броні від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські й вантажні перевезення. Глава держави направив це звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Петиція авторства Дмитра Карягіна з’явилася на сайті Офісу президента 3 травня. Він аргументував цю ініціативу тим, що якщо не включити відповідну правку до закону про мобілізацію, то це може призвести до "транспортного колапсу".

У відповіді на петицію президент повідомив, що організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні здійснюється Кабміном, тому він звернувся до Шмигаля з проханням опрацювати порушені питання та поінформувати автора про результати розгляду.

18 травня, в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, далекобійники влаштували акцію протесту на трасі Київ-Одеса.

7 червня Кабмін вніс зміни до порядку бронювання: підприємства оборонно-промислового комплексу й енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

24 червня Кабмін дозволив бронювати 100% цивільних саперів, які безпосередньо розміновують території.

Читайте також: Зеленського просять заборонити підвищення тарифів на світло під час війни: петиція набрала підписи