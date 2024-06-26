Зеленського просять про бронювання від мобілізації для далекобійників: він відповів на петицію
Ілюстративне фото: ЕРА

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом додати до категорії осіб, що претендують на отримання броні від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські й вантажні перевезення. Глава держави направив це звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Петиція авторства Дмитра Карягіна з’явилася на сайті Офісу президента 3 травня. Він аргументував цю ініціативу тим, що якщо не включити відповідну правку до закону про мобілізацію, то це може призвести до "транспортного колапсу".

У відповіді на петицію президент повідомив, що організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні здійснюється Кабміном, тому він звернувся до Шмигаля з проханням опрацювати порушені питання та поінформувати автора про результати розгляду.

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