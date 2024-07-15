Зеленского спросили об увольнении Шмыгаля: Поговорим позже
Сейчас вопросом изменений в правительстве занимаются, продолжаются обсуждения с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции. В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос будет ли уволен глава правительства.
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"Мы не можем говорить просто о смене премьер-министра – это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве. Они наверняка могут быть, мы занимаемся этим процессом", – сказал Зеленский.
Он отметил, что проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи" и напомнил, что действующее правительство работает дольше всех в истории Украины.
На уточняющий вопрос относительно возможного увольнения премьер-министра, президент отметил, что поговорит об этом позже.
- Ряд украинских СМИ сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы "устал" от премьер-министра Дениса Шмыгаля, а потому, вероятно, уволит его.
- Собеседники LIGA.net среди депутатов Верховной Рады убеждены, что подобные ротации в правительстве ничего не изменят.