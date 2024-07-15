Зеленского спросили об увольнении Шмыгаля: Поговорим позже

Ранее ряд СМИ сообщил, что Зеленский якобы "устал" от Шмыгаля, а потому, вероятно, уволит его

Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Сейчас вопросом изменений в правительстве занимаются, продолжаются обсуждения с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции. В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос будет ли уволен глава правительства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Мы не можем говорить просто о смене премьер-министра – это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве. Они наверняка могут быть, мы занимаемся этим процессом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи" и напомнил, что действующее правительство работает дольше всех в истории Украины.

На уточняющий вопрос относительно возможного увольнения премьер-министра, президент отметил, что поговорит об этом позже.