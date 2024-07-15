Зеленського спитали про звільнення Шмигаля: Поговоримо пізніше

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Зеленський нібито "втомився" від Шмигаля, а тому, ймовірно, звільнить його

Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Наразі питанням змін в уряді займаються, тривають обговорення з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. Водночас він ухилився від прямої відповіді на питання чи буде звільнено главу уряду.

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"Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра – це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Вони напевно можуть бути, ми займаємося цим процесом", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що проговорює з міністрами і Шмигалем "деякі речі" та нагадав, що чинний уряд працює найдовше в історії України.

На уточнювальне питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра, президент зазначив, що поговорить про це пізніше.