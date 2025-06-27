Зеленскому доложили о прогрессе на пути в ЕС, помощи от НАТО и запуске трибунала для РФ
Президенту Владимиру Зеленскому доложили о ключевых результатах внешнеполитической работы за неделю. Речь идет о важных решениях в поддержку Украины, принятых, в частности, на уровне Европейского Союза. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.
По словам Зеленского, ЕС признает прогресс Украины в выполнении условий для вступления в Сообщество – речь идет о реформах, адаптации европейского законодательства и имплементации норм.
Украинская сторона выполняет обязательства, и цель – открыть все переговорные кластеры уже в этом году, а первый – в июле.
Президенту также доложили о переговорах в сфере торговых отношений с ЕС. Украина одновременно отстаивает национальные интересы и способствует укреплению Европы в целом.
Зеленский поблагодарил европейских партнеров и НАТО за активность. В частности, он упомянул историческое решение Альянса о поэтапном увеличении оборонных расходов странами-членами, которое включает помощь Украине.
"Мы активно работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись на производство оружия в Украине, а также над тем, чтобы Украина была полноправным участником европейских программ развития оборонной отрасли. Речь идет, в частности, о программе SAFE (Security Action for Europe)", – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что ожидает содержательной работы Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Офиса по конкретным договоренностям с европейскими партнерами относительно финансирования, обучения и обеспечения украинских военных.
Отдельно был рассмотрен вопрос выполнения договоренностей, достигнутых во время визитов в Великобританию и Нидерланды.
Кроме того, Зеленскому доложили о продвижении соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по агрессии РФ.
Президент поручил разработать четкий график практических шагов: завершение договоренностей с партнерами, запуск учреждения и обеспечение его реальной работы.
"Необходимо добиться реального правосудия. И этот процесс не должен длиться годами или десятилетиями", – подчеркнул Зеленский.
- 25 июня лидеры Украины и США провели встречу в рамках саммита НАТО.
- Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Они также обязались увеличить расходы на оборону альянса к 2035 году в связи с угрозой со стороны России.
- Также 25 июня Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Аллен Берсе подписали в Страсбурге соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.