Зеленскому доложили о прогрессе на пути в ЕС, помощи от НАТО и запуске трибунала для РФ

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президенту Владимиру Зеленскому доложили о ключевых результатах внешнеполитической работы за неделю. Речь идет о важных решениях в поддержку Украины, принятых, в частности, на уровне Европейского Союза. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, ЕС признает прогресс Украины в выполнении условий для вступления в Сообщество – речь идет о реформах, адаптации европейского законодательства и имплементации норм.

Украинская сторона выполняет обязательства, и цель – открыть все переговорные кластеры уже в этом году, а первый – в июле.

Президенту также доложили о переговорах в сфере торговых отношений с ЕС. Украина одновременно отстаивает национальные интересы и способствует укреплению Европы в целом.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров и НАТО за активность. В частности, он упомянул историческое решение Альянса о поэтапном увеличении оборонных расходов странами-членами, которое включает помощь Украине.

"Мы активно работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись на производство оружия в Украине, а также над тем, чтобы Украина была полноправным участником европейских программ развития оборонной отрасли. Речь идет, в частности, о программе SAFE (Security Action for Europe)", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает содержательной работы Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Офиса по конкретным договоренностям с европейскими партнерами относительно финансирования, обучения и обеспечения украинских военных.

Отдельно был рассмотрен вопрос выполнения договоренностей, достигнутых во время визитов в Великобританию и Нидерланды.

Кроме того, Зеленскому доложили о продвижении соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по агрессии РФ.

Президент поручил разработать четкий график практических шагов: завершение договоренностей с партнерами, запуск учреждения и обеспечение его реальной работы.

"Необходимо добиться реального правосудия. И этот процесс не должен длиться годами или десятилетиями", – подчеркнул Зеленский.