Зеленському доповіли про прогрес на шляху в ЄС, допомогу від НАТО та запуск спецтрибуналу щодо РФ

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президенту Володимиру Зеленському прозвітували про ключові результати зовнішньополітичної роботи за тиждень. Йдеться про суттєві рішення на підтримку України, ухвалені, зокрема, на рівні Європейського Союзу. Про це очільник держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, ЄС визнає прогрес України у виконанні умов для вступу до Спільноти – йдеться про реформи, адаптацію європейського законодавства та імплементацію норм.

Українська сторона виконує зобовʼязання, і мета – відкрити всі перемовні кластери вже цього року, а перший – у липні.

Також президенту доповіли про переговори у сфері торговельних відносин з ЄС. Україна водночас відстоює національні інтереси та сприяє зміцненню Європи загалом.

Зеленський подякував європейським партнерам і НАТО за активність. Зокрема, він згадав історичне рішення Альянсу про поступове збільшення оборонних витрат країнами-членами, що містять допомогу Україні.

"Активно працюємо, щоб кошти партнерів спрямовувались на виробництво зброї в Україні, а також, щоб Україна була повноправною учасницею європейських програм оборонного розвитку. Ідеться, зокрема, про програму SAFE (Security Action for Europe)", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що очікує на змістовну роботу Міноборони, МЗС та Офісу над конкретними домовленостями з європейськими партнерами щодо фінансування, тренувань і забезпечення українських військових.

Окремо було розглянуто виконання домовленостей, досягнутих під час візитів до Великої Британії та Нідерландів.

Крім того, Зеленському доповіли про просування угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо агресії РФ.

Президент доручив сформувати чіткий графік практичних кроків: фіналізацію домовленостей з партнерами, запуск установи та забезпечення її реальної роботи.

"Потрібне реальне досягнення справедливості. І цей процес не має тривати роками чи десятиліттями", – підкреслив Зеленський.