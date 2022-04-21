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Зеленскому,Тихановской и Овсянниковой присуждена немецкая Премия СМИ за свободу

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 13:12
Зеленскому,Тихановской и Овсянниковой присуждена немецкая Премия СМИ за свободу - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский, лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская и бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова объявлены лауреатами немецкой Премии СМИ за свободу (Freiheitspreis der Medien). Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Премия этого года присуждена за вклад в борьбу за свободу в Восточной Европе.

Церемония награждения пройдет 22 апреля на мероприятии памяти автора ключевых послевоенных экономических реформ ФРГ Людвига Эрхарда, организованном Weimer Media Group.

Жюри премии обосновало свое решение тем, что "украинцы, беларусы и россияне находятся на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу, свободу". 

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Германия Светлана Тихановская Премия СМИ за свободу
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