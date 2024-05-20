Зеленский: Партнеры принимают решение о помощи с опозданием примерно на год

Описывает оказание помощи как "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Западные партнеры слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины – с опозданием примерно на год, заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому агентству Reuters.

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"Явно разочарован", пишет медиа, президент характеризует оказание помощи от партнеров как "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".

В частности, речь идет о передаче систем противовоздушной обороны, таких как Patriot.

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим – с опозданием примерно на год", – заявил Зеленский.

17 мая Зеленский сообщил, что пересечение россиянами границы в Харьковской области связано с тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны – россияне вместо этого атакуют с расстояния.

20 мая министр обороны Великобритании заявил, что если западные партнеры поддержат британское обещание в предоставлении Украине помощи в течение следующих шести лет, то союзники смогут ослабить армию России и использовать это в своих целях.

Глава Пентагона сообщил, что Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и ППО Patriot, больше систем HIMARS и снарядов, а также другое оружие.

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