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Земельное дело Труханова. ВАКС назначил 26 млн грн залога чиновнице Одесского горсовета

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 10:51
Земельное дело Труханова. ВАКС назначил 26 млн грн залога чиновнице Одесского горсовета - Фото
Инна Поповская (Скриншот с видео ВАКС)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о завладении землей в Одессе, по которому как подозреваемый также проходит мэр Геннадий Труханов. Директору юридического департамента Одесского горсовета Инне Поповской назначен залог в размере 26 млн грн. Трансляцию из зала суда вел YouTube-канал ВАКС.

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Директор юрдепартамента Одесского горсовета – одна из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и "отмывании" незаконно полученных доходов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что детективы НАБУ просили об аресте для подозреваемой, однако ВАКС назначил залог в размере 26 169 000 грн.

Также на чиновницу возложен ряд процессуальных обязанностей:

– являться по первому требованию в соответствующие органы;
– не выезжать из Одессы без разрешения;
– оповещать об изменении места жительства;
– не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;
– сдать на хранение загранпаспорт.

Срок действия обязанностей – до 12 декабря 2021 года.

Земельное дело Труханова. ВАКС назначил 26 млн грн залога чиновнице Одесского горсовета
  • 6 октября 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о незаконной выдаче земли под застройку.
  • По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику.
  • 7 октября НАБУ сообщило, что в деле, по которому подозревают мэра Одессы, фигурируют еще 15 человек. Среди них - руководитель преступной организации, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности, глава земельной комиссии горсовета, руководитель юрдепартамента горсовета, руководитель департамента коммунальной собственности и его заместитель, а также трое лиц, которые координировали участников преступной организации.
  • 11 октября ВАКС отказался отправлять в СИЗО Труханова и назначил ему 30 млн грн залога.

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Оксана Житнюк
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