Земельное дело Труханова. ВАКС назначил 26 млн грн залога чиновнице Одесского горсовета
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о завладении землей в Одессе, по которому как подозреваемый также проходит мэр Геннадий Труханов. Директору юридического департамента Одесского горсовета Инне Поповской назначен залог в размере 26 млн грн. Трансляцию из зала суда вел YouTube-канал ВАКС.
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Директор юрдепартамента Одесского горсовета – одна из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной общины Одессы и "отмывании" незаконно полученных доходов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что детективы НАБУ просили об аресте для подозреваемой, однако ВАКС назначил залог в размере 26 169 000 грн.
Также на чиновницу возложен ряд процессуальных обязанностей:
– являться по первому требованию в соответствующие органы;
– не выезжать из Одессы без разрешения;
– оповещать об изменении места жительства;
– не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;
– сдать на хранение загранпаспорт.
Срок действия обязанностей – до 12 декабря 2021 года.
- 6 октября 2021-го генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о незаконной выдаче земли под застройку.
- По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику.
- 7 октября НАБУ сообщило, что в деле, по которому подозревают мэра Одессы, фигурируют еще 15 человек. Среди них - руководитель преступной организации, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности, глава земельной комиссии горсовета, руководитель юрдепартамента горсовета, руководитель департамента коммунальной собственности и его заместитель, а также трое лиц, которые координировали участников преступной организации.
- 11 октября ВАКС отказался отправлять в СИЗО Труханова и назначил ему 30 млн грн залога.
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