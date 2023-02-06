Новости | Землетрясение в Турции и Сирии. Известно о более 2500 погибших
Растет количество жертв землетрясения, которое произошло сегодня утром в Турции и Сирии. Об этом сообщает Анадолу и CNN.
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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1651 человека, еще 11 119 человек получили ранения, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Общее количество погибших в Сирии возросло до 1050 человек.
Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о 570 погибших в районах, контролируемых правительством, а группа "Белые каски", официально известная как Гражданская оборона Сирии, сообщила о 400 погибших в районах, контролируемых оппозицией.
В турецких провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2834 постройки.
Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.
- По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов.
- Днем МИД сообщило, что поступило 24 сообщения о невозможности установить связь с украинцами, которые находились в районах стихийного бедствия.
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