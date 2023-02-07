Землетрясение в Турции. Вероятно, погибли двое украинцев – МИД

В результате землетрясения в Турции, вероятно, погибли двое граждан Украины. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко со ссылкой на представителей Турции.

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Он отметил, что посольство Украины в Турции сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших.

Известно также о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет и в госпитализации нет потребности. Пострадавшим предоставили временное жилье и продукты.

Николенко сообщил, что дипломаты уже разыскали 38 украинцев и взаимодействуют с турецкими спасателями для поиска еще 19 граждан, которые не выходят на связь.

Также МИД готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешится ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения. Консулы будут координировать на месте помощь украинцам, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти на своем автотранспорте украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

В Турции и Сирии погибли более 4300 человек, тысячи домов уничтожены.

Украина отправила в Турцию около 100 спасателей ГСЧС для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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Оксана Житнюк

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