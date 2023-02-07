Землетрясение. В Турцию отправляются около 100 украинских спасателей

По указу президента Владимира Зеленского в Турцию отправляются около 100 украинских спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в ходе брифинга 7 февраля.

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7 февраля на сайте президента появился указ об оказании гуманитарной помощи Турции.

Посол подчеркнул, что Украина с первых часов объявила о готовности оказать помощь, и Госслужба чрезвычайных ситуациях направляет спасателей в количестве до 100 человек для ликвидации последствий землетрясения.

"По оптимистическому сценарию наши спасатели могут прибыть даже сегодня. Детали не буду рассказывать сейчас, пока эти группы не покинули территорию Украины", – отметил посол.

Он добавил, что более 50 стран уже объявили о предоставлении помощи, часть из них начала отправлять своих спасателей. Это Азербайджан, Пакистан, Болгария, Румыния. Кроме того, председательствующая в ЕС Швеция также объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации – и органы ЕС помогают Турции преодолеть последствия.

Российские пропагандисты писали, что их спасатели тоже поехали в Турцию.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

В Турции и Сирии погибли более 4300 человек, тысячи домов уничтожены. На данный момент неизвестно о пострадавших в Турции украинцах.

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Оксана Житнюк

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