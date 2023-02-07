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Землетрясение. В Турции и Сирии погибли более 4300 человек

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 08:12
Землетрясение. В Турции и Сирии погибли более 4300 человек - Фото
Последствия землетрясения в Турции (фото - ЕРА)

В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 4300 человек, сообщает Reuters.

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В Турции погиб 2921 человек, передают местные чрезвычайные службы. Около 16 000 человек получили ранения. А 8000 были спасены из 4758 разрушенных домов.

Отмечается, что это было самое смертоносное землетрясение в Турции с 1999 года, когда погибли более 17 000 человек.

Сирийские власти сообщают, что в их стране погибли не менее 1444 человек и около 3500 получили ранения.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Марко Сировой
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Сирия погибшие землетрясение Турция
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