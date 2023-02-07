Землетрясение. В Турции и Сирии погибли более 4300 человек
07.02.2023, 08:12
Последствия землетрясения в Турции (фото - ЕРА)
В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 4300 человек, сообщает Reuters.
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В Турции погиб 2921 человек, передают местные чрезвычайные службы. Около 16 000 человек получили ранения. А 8000 были спасены из 4758 разрушенных домов.
Отмечается, что это было самое смертоносное землетрясение в Турции с 1999 года, когда погибли более 17 000 человек.
Сирийские власти сообщают, что в их стране погибли не менее 1444 человек и около 3500 получили ранения.
- В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.
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