Землетрясение. В Турции и Сирии погибли более 4300 человек

В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 4300 человек, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Турции погиб 2921 человек, передают местные чрезвычайные службы. Около 16 000 человек получили ранения. А 8000 были спасены из 4758 разрушенных домов.

Отмечается, что это было самое смертоносное землетрясение в Турции с 1999 года, когда погибли более 17 000 человек.

Сирийские власти сообщают, что в их стране погибли не менее 1444 человек и около 3500 получили ранения.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.