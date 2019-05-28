Зеркаль о выборах в Европарламент: Лучше, чем ждали евроскептики

Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что выборы в Европарламент прошли "гораздо лучше, чем рисовали евроскептики". Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

По мнению Зеркаль, худшие результаты выборов для Евросоюза и Украины показала Италия, где победила партия Лига севера прокремлевского экс-премьера Маттео Сальвини. Он добивается отмены санкций против России, называя оккупацию Крыма законной.

"Но при этом количество проевропейских партий в Европейском парламенте превалирует", - сказала замминистра.

Ранее Зеркаль предложила изменить статус Керченского пролива.

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