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Зерно и ядерные материалы. Госдеп опасается признавать РФ спонсором терроризма — Politico

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 07:52
Зерно и ядерные материалы. Госдеп опасается признавать РФ спонсором терроризма — Politico - Фото
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный департамент США незаметно дает понять Конгрессу, что у него есть опасения насчет возможного признания России государством-спонсором терроризма. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Politico.

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Государственные чиновники США пока открыто не выступают против признания РФ спонсором терроризма, однако отмечали, что нынешние санкции и экспортный контроль, введенные против России, якобы почти эквивалентны признанию спонсором терроризма. 

Собеседники журналистов сообщили, что представители Госдепа в последние дни сообщили в офисы Конгресса о своих опасениях, что включение России в список стран-спонсоров терроризма якобы поставит под угрозу зерновое соглашение по вывозу продовольствия из украинских портов. 

Чиновники считают, что нет никаких гарантий, что Россия выполнит свои обязательства по зерновому соглашению, если США признают ее спонсором терроризма. 

Также отмечается, что признание РФ спонсором терроризма повлияет на экономические отношения, которые поддерживают США, например, касательно ядерных материалов. 

В июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала государственного секретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Читайте также: Кивают на Блинкена. Первая реакция США на признание России спонсором терроризма в Латвии 

Дмитрий Гриниченко
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Россия США госдеп терроризм конгресс
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