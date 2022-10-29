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"Зерновая сделка". Глава МИД Литвы призвал мир обеспечить военное сопровождение судам

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 23:40
Габриэлюс Ландсбергис (фото — EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что после того, как Россия объявила о приостановлении своего участия в "зерновой сделке" экспорт продовольствия из портов Украины должен сопровождать "военный эскорт".

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"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с военным эскортом. Давайте обойдемся без шантажа", – написал он.

  • Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".
  • В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.
  • В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что решение приостановить участие в "зерновом соглашении" было принято Россией еще в сентябре.
  • В США заявили, что решение России является использованием продовольствия в качестве оружия.
Вадим Ребрина
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литва экспорт Габриэлюс Ландсбергис зерновая сделка
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