"Зерновая сделка". Глава МИД Литвы призвал мир обеспечить военное сопровождение судам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что после того, как Россия объявила о приостановлении своего участия в "зерновой сделке" экспорт продовольствия из портов Украины должен сопровождать "военный эскорт".

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"Переговоры с Россией не работают. Путин нарушает договоренности и шантажирует всех нас. Если он продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с военным эскортом. Давайте обойдемся без шантажа", – написал он.

Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение приостановить участие в "зерновом соглашении" было принято Россией еще в сентябре.

В США заявили, что решение России является использованием продовольствия в качестве оружия.

Вадим Ребрина

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