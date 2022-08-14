Зерновой коридор. Украина загрузила первое судно пшеницей для Африки

В морском торговом порту "Южный" погрузили первый зерновоз с пшеницей для Африки. Судно Brave Commander под флагом Либерии, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в "Южный" в пятницу, а в воскресенье, по словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, уже вышло из зернового терминала.

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"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины посетил порт "Южный", где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, и отправившееся в Эфиопию. Это первый, но очень большой шаг из многих, которые нам предстоит сделать для преодоления глобального продовольственного кризиса", — рассказал Марченко в Telegram.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что балкер Brave Commander везет 23 000 тонн пшеницы для Эфиопии.

"Эта страна уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния. Украинское зерно для них без преувеличения – вопрос жизни и смерти. Уже завтра [в понедельник] планируем отправление судна в Эфиопию", — заявил он в Facebook.

По состоянию на 14 августа через зерновой коридор из Украины вышли 16 судов; первое из них вышло 1 августа, а последние два – 13 августа. Вместе они вывезли 450 000 тонн аграрной продукции, но ни одно из них до сих пор не отправилось в Африку.

Андрей Водяный

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