Из портов Украины вышли еще два судна с зерновыми – Минобороны Турции

13 августа из украинских портов на Черном море вышли еще два судна с зерном, таким образом общее количество судов, отбывающих из Украины в рамках сделки, заключенной при посредничестве ООН, достигло 16-ти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции.

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Оба судна вышли из порта Черноморск.

Судно Fulmar S под флагом Барбадоса везет 12 000 тонн кукурузы в южную турецкую провинцию Искендерун.

Судно Thoe под флагом Маршалловых островов направляется в турецкий Текирдаг с 3000 тонн семян подсолнечника.

Мининфраструктуры сообщило, что 16 судов с 450 000 тонн сельхозпродукции вышли из морских портов Украины с начала августа.

Первое судно в рамках соглашения вышло из украинского порта 1 августа, а на 13 августа их количество достигло 14. Еще четыре судна стали в порты для загрузки.

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Наталия Медведева

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