Из портов Украины вышли еще два судна с зерновыми – Минобороны Турции
13 августа из украинских портов на Черном море вышли еще два судна с зерном, таким образом общее количество судов, отбывающих из Украины в рамках сделки, заключенной при посредничестве ООН, достигло 16-ти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Оба судна вышли из порта Черноморск.
Судно Fulmar S под флагом Барбадоса везет 12 000 тонн кукурузы в южную турецкую провинцию Искендерун.
Судно Thoe под флагом Маршалловых островов направляется в турецкий Текирдаг с 3000 тонн семян подсолнечника.
Мининфраструктуры сообщило, что 16 судов с 450 000 тонн сельхозпродукции вышли из морских портов Украины с начала августа.
- Первое судно в рамках соглашения вышло из украинского порта 1 августа, а на 13 августа их количество достигло 14. Еще четыре судна стали в порты для загрузки.
Читайте также: Гутерриш назначил постоянного координатора "зернового коридора" от ООН
Комментарии