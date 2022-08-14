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Из портов Украины вышли еще два судна с зерновыми – Минобороны Турции

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 00:49
Из портов Украины вышли еще два судна с зерновыми – Минобороны Турции - Фото
Судно Fulmar S (Фото: EPA)

13 августа из украинских портов на Черном море вышли еще два судна с зерном, таким образом общее количество судов, отбывающих из Украины в рамках сделки, заключенной при посредничестве ООН, достигло 16-ти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции.

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Оба судна вышли из порта Черноморск.

Судно Fulmar S под флагом Барбадоса везет 12 000 тонн кукурузы в южную турецкую провинцию Искендерун.

Судно Thoe под флагом Маршалловых островов направляется в турецкий Текирдаг с 3000 тонн семян подсолнечника.

Мининфраструктуры сообщило, что 16 судов с 450 000 тонн сельхозпродукции вышли из морских портов Украины с начала августа.

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением, что прекратит препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Тем не менее власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам спикера турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор". 29 июля в Мининфраструктуры заявляли, что уже загружено 17 судов с украинским зерном, 10 из них готовы к отправке.
  • Первое судно в рамках соглашения вышло из украинского порта 1 августа, а на 13 августа их количество достигло 14. Еще четыре судна стали в порты для загрузки.

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Наталия Медведева
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