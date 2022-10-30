"Зерновой коридор" заработает после восстановления гарантий России – Минобороны Турции
Министерство обороны Турции подтвердило в Twitter, что отправка судов с продовольствием из портов Украины не возобновится до восстановления действия "зернового соглашения" с Россией.
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Суда с грузами сельхозпродукции пока не будут покидать порты Украины в связи с приостановкой участия России в "зерновом соглашении", сообщило Министерство обороны Турции.
При этом Министерство подчеркивает, что "инспекция зерновых транспортов, ожидающих прохода через Босфор, продолжится сегодня и завтра".
Минобороны также сообщает, что министр обороны Турции Хулуси Акар "ведет переговоры с коллегами в Москве и Киеве в попытке возобновить соглашение по экспорту украинского зерна".
Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama. pic.twitter.com/Il70KP81td— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2022
30 октября МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения, а глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".
- Вечером 29 октября Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.
- Уже на следующий день морской экспорт зерна из Украины приостановился.
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