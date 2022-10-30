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"Зерновой коридор" заработает после восстановления гарантий России – Минобороны Турции

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 18:48
Хулуси Акар (Фото - EPA)

Министерство обороны Турции подтвердило в Twitter, что отправка судов с продовольствием из портов Украины не возобновится до восстановления действия "зернового соглашения" с Россией. 

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Суда с грузами сельхозпродукции пока не будут покидать порты Украины в связи с приостановкой участия России в "зерновом соглашении", сообщило Министерство обороны Турции.

При этом Министерство подчеркивает, что "инспекция зерновых транспортов, ожидающих прохода через Босфор, продолжится сегодня и завтра".

Минобороны также сообщает, что министр обороны Турции Хулуси Акар "ведет переговоры с коллегами в Москве и Киеве в попытке возобновить соглашение по экспорту украинского зерна".

30 октября МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения, а глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

Читайте также: Что дало Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Сергій Бережний
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Минобороны Турции Турция зерновой коридор зерновое соглашение
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