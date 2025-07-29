Значимость фактора Украины в политике США будет расти – Бессмертный

Роман Бессмертный (Фото: Facebook дипломата)

Влияние украинского вопроса на внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов будет возрастать, поскольку речь идет о будущем мировом порядке. Такое мнение высказал в интервью LIGA.net заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Американская демократическая система постепенно уравновешивает непоследовательные действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины, считает дипломат.

"Система подчиняет себе все хаотичные, спорадические, нелогичные шаги отдельных личностей. Так было, так есть и, надо признать, так будет", – сказал Бессмертный.

Он привел в пример министра обороны США Пита Хегсета, риторика которого в отношении Украины в последнее время заметно изменилась.

"Хегсет в день от трех до десяти раз произносит слово "Украина", в то время как он пришел, чтобы забыть его. Хегсету некуда деваться. Он либо должен принять правила системы, либо уйти", – высказал свое мнение Бессмертный.

Дипломат считает, что влияние украинского вопроса в американской политике будет ощущаться все сильнее.

"Значимость фактора Украины во внутренней и внешней политике США, как ни парадоксально для Трампа, Хегсета и других, будет расти. Это вопрос судьбы будущего мирового порядка", – заявил дипломат.