Вагомість фактора України у політиці США зростатиме – Безсмертний

Роман Безсмертний (Фото: Facebook дипломата)

Вплив українського питання на внутрішню та зовнішню політику Сполучених Штатів збільшуватиметься, адже йдеться про майбутній світовий порядок. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив колишній надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Американська демократична система поступово врівноважує непослідовні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України, вважає дипломат.

"Система підминає під себе усі хаотичні, спорадичні, алогічні кроки особистостей. Так було, так є і, треба погодитися, що так буде", – сказав Безсмертний.

Він навів за приклад міністра оборони США Піта Гегсета, риторика якого щодо України за останній час помітно змінилась.

"Гегсет в день від трьох до десяти разів говорить слово "Україна", натомість він прийшов, щоб його забути. Гегсету нема куди подітися. Він або мусить прийняти правила системи, або піти", – висловив думку Безсмертний.

Дипломат вважає, що вплив українського питання в американській політиці відчуватиметься дедалі сильніше.

"Вагомість фактора України у внутрішній та зовнішній політиці США, як не парадоксально для Трампа, Гегсета та інших, буде зростати. Це питання долі майбутнього світового порядку", – заявив дипломат.