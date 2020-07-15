Золотой слиток и значок Партии регионов. С имущества Богатыревой сняли арест

ВАКС снял арест с имущества экс-главы Минздрава Раисы Богатыревой

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой в связи с отсутствием статуса подозреваемой. Тем самым ВАКС поддержал ходатайство адвоката. Об этом свидетельствуют данные Госреестра.

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Арест отменен относительно семи икон, золотого слитка 999,9 пробы весом 2,5 грамма, 30 850 грн, €1650 и $1500 наличных, ряда памятных монет, вазочки для конфет и значка Партии регионов.

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Справка. Раиса Богатырева подозревалась в разворовывании средств на сумму 6,5 млн грн при закупке лекарств (ч. 5 ст. 191 УК), за что ей грозило от восьми до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.

Наталия Софиенко

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