"Зонт безопасности" ЕС должен накрывать и Восточную Европу – зампред Еврокомиссии

Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что европейский "зонт безопасности" должен накрывать Восточную Европу. Об этом он сказал на конференции "Odesa Debate. Uniting Ukraine and the Transatlantic Partners", сообщает корреспондент LIGA.net.

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Чиновник напомнил, что у Евросоюза нет объединенной армии, авианосцев, самолетов "Фантом", поэтому ему необходимо сформировать общую "оборонную идентичность".

По мнению Схинаса, совместные оборонные усилия ЕС должны касаться не только стран-членов союза, но и других государств Европы.

"Нам необходимо "создать защитный зонт", способный защитить не только нас, но и членов более широкой европейской семьи, особенно в Восточной Европе", – подчеркнул Схинас.

Он уточнил, что ЕС уже инициировал развитие своих оборонных инициатив.

"Мы уже координируем наши оборонные индустрии и стараемся согласовать системы вооружения, которые производят наши члены. Мы обсуждаем также создание объединенных сил быстрого реагирования", – сказал он.

Схинас добавил, что общая оборона будет шире обсуждаться в ноябре во время рассмотрения "Стратегического компаса".

СПРАВКА. "Стратегический компас" – это проект первой в истории Европы автономной военной концепции. Его цель – укрепление безопасности и обороны ЕС. Он должен быть представлен к ноябрю этого года, а принять его могут в марте 2022-го.

21 октября, члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России.

26 октября ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов в ОРДЛО, из которой они вели огонь по позициям украинской армии и по жилым районам.

В ответ на использование БПЛА Кремль угрожал "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе.

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Елизавета Кумбер , Вячеслав Масный

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