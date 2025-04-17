"Зубы дракона", kill zone и подготовка подрывов. ВСУ рассказали об укреплениях у Покровска

Вокруг Покровска создали сеть невзрывных заграждений, установили мины и подготовили к подрыву транспортную инфраструктуру

Колючая проволока в поле возле Покровска (Фото: Sergey Shestak/EPA)

Вокруг Покровска в Донецкой области установлено более 35 000 противотанковых "зубов дракона", обустроено почти 100 kill zone и подготовлено к подрыву более 120 объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Силы поддержки Вооруженных Сил Украины создали вокруг Покровской сеть невзрывных заграждений. Это ограничивает мобильность противника и дает время на его огненное поражение, сообщают военные.

Обустроено 151 480 метров малозаметных препятствий – "почти невидимой, но смертельно эффективной угрозы". Также установлено 294 950 метров барьерных рубежей "Егоза" из колючей проволоки и 35 323 противотанковых пирамиды.

Кроме этого, вырыто 119 727 метров противотанковых рвов, установлено 5208 метров заграждений из колючей проволоки для российской пехоты и обустроено 94 kill zone – участков с максимально усложненным прохождением для потери врагом не только техники, но и темпа наступления.

Саперы установили 29 000 противотанковых мин, а в места, где оккупанты ищут слабые места, заложили 46 740 противопехотных взрывных устройств.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что системы и схемы минирования постоянно обновляются. Они расставляются в шахматном порядке и активируются в нужный момент, чтобы нанести россиянам максимальные потери.

Для обороны используется и транспортная инфраструктура – военные охраняют или подготовили к подрыву 127 мостов, переездов и железнодорожных узлов.

4 апреля сообщалось, что на Покровском направлении десантники разбили колонну россиян, поразив три танка и 11 боевых машин пехоты.

11 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за месяц с 11 марта россияне на Покровском направлении совершили 1739 атак.

15 апреля сообщалось, что на Покровском направлении украинские дроны уничтожили редкую северокорейскую САУ Koksan.