"Зуби дракона", kill zone і підготовка до підриву. ЗСУ розповіли про укріплення навколо Покровська

Навколо Покровська створили мережу невибухових загороджень, встановили міни та підготували до підриву транспортну інфраструктуру

Колючий дріт у полі біля Покровська (Фото: Sergey Shestak/EPA)

Навколо Покровська у Донецькій області встановлено понад 35 000 протитанкових "зубів дракона", облаштовано майже 100 kill zone і підготовлено до підриву більш ніж 120 об'єктів транспортної інфраструктури. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Сили підтримки Збройних Сил України створили навколо Покровська мережу невибухових загороджень. Це обмежує мобільність противника та дає час на його вогневе ураження, повідомляють військові.

Облаштовано 151 480 метрів малопомітних перешкод – "майже невидимої, але смертельно ефективної загрози". Також встановлено 294 950 метрів бар'єрних рубежів "Єгоза" з колючого дроту та 35 323 протитанкові піраміди.

Крім цього, вирито 119 727 метрів протитанкових ровів, встановлено 5208 метрів загороджень з колючого дроту для російської піхоти та облаштовано 94 kill zone – ділянок з максимально ускладненим проходженням для втрати ворогом не лише техніки, а й темпу наступу.

Сапери встановили 29 000 протитанкових мін, а туди, де окупанти шукають слабкі місця, заклали 46 740 протипіхотних вибухових пристроїв.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що системи та схеми мінування постійно оновлюються. Їх розставляють у шаховому порядку та активують у потрібний момент, щоб завдати росіянам максимальних втрат.

Для оборони використовується і транспортна інфраструктура – військові охороняють або підготували до підриву 127 мостів, переїздів та залізничних вузлів.

4 квітня повідомлялось, що на Покровському напрямку десантники розбили колону росіян, уразивши три танки й 11 бойових машин піхоти.

11 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що за місяць з 11 березня росіяни на Покровському напрямку здійснили 1739 атак.

15 квітня повідомлялось, що на Покровському напрямку українські дрони знищили рідкісну північнокорейську САУ Koksan.