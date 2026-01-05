"Звучит хорошо". Трампа спросили о возможности операции США в Колумбии после Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп назвал Колумбию "больной" страной, как и Венесуэлу, и считает, что "было бы хорошо" и там провести спецоперацию. Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.
"У нас есть очень больной сосед <…> и это Венесуэла. <…> Колумбия также очень больна, ею руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам. И он недолго этим будет заниматься, позвольте мне сказать", – подчеркнул Трамп.
Его переспросили: что это значит и возможно ли, что США и там проведут операцию.
"Как по мне, это звучит хорошо", – ответил Трамп.
Он также подчеркнул, что США занимаются тем, чтобы вокруг них были "страны, которые являются жизнеспособными и успешными" и в которых может свободно добываться нефть, потому что это снижает цены и это хорошо для Штатов.
- В сентябре США решили аннулировать визу президенту Колумбии после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию и призвал американских солдат не подчиняться приказам Трампа.
- В конце октября США ввели санкции против колумбийского президента Густаво Петро. Штаты утверждают, что с момента его прихода к власти производство кокаина в Колумбии достигло самого высокого уровня за последние десятилетия, отравляя американцев.
- В то же время президент Колумбии утверждает, что правительство страны конфисковало кокаин в беспрецедентных объемах и что с 2021-го ежегодно замедляются темпы расширения посевов коки, основного ингредиента наркотика.
