"Звучит хорошо". Трампа спросили о возможности операции США в Колумбии после Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал Колумбию "больной" страной, как и Венесуэлу, и считает, что "было бы хорошо" и там провести спецоперацию. Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.

"У нас есть очень больной сосед <…> и это Венесуэла. <…> Колумбия также очень больна, ею руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам. И он недолго этим будет заниматься, позвольте мне сказать", – подчеркнул Трамп.

Его переспросили: что это значит и возможно ли, что США и там проведут операцию.

"Как по мне, это звучит хорошо", – ответил Трамп.

Он также подчеркнул, что США занимаются тем, чтобы вокруг них были "страны, которые являются жизнеспособными и успешными" и в которых может свободно добываться нефть, потому что это снижает цены и это хорошо для Штатов.