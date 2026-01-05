"Звучить добре". Трампа запитали про можливість операції США у Колумбії після Венесуели

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав Колумбію "хворою" країною, як і Венесуелу, та вважає, що "було б добре" і там провести спецоперацію. Про це він сказав на борту літака Air Force One.

"У нас є дуже хворий сусід <…> і це Венесуела. <…> Колумбія також дуже хвора, нею керує хвора людина, яка любить виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам. І він недовго цим займатиметься, дозвольте мені сказати", – наголосив Трамп.

Його перепитали: що це означає і чи можливо, що США і там проведуть операцію.

"Як на мене, це звучить добре", – відповів Трамп.

Він також наголосив, що США займаються тим, щоб довкола них були "країни, які є життєздатними та успішним" і з яких може вільно видобуватися нафта, тому що це знижує ціни і це добре для Штатів.