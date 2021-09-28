Объединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фото

В рамках Объединенных усилий-2021 прошла морская компонента стратегических командно-штабных учений. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
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В северо-западной части Черного моря и в пунктах базирования корабли и катера из корабельной десантной группы прошли по морю, отработали организацию противовоздушной и противокатерной обороны, провели артстрельбы. Военнослужащие отработали противоподводную и противодиверсионную борьбу, а также высадку морского десанта на необорудованный участок берега.
Бойцы отрабатывали тактические развертывания корабельно-катерного состава, универсальную оборону в море, огневую поддержку войск. При этом все действия проводились в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений.
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Перед десантированием морпехов корабельная тактическая группа провела разведку возможностей противника на участке высадки морской пехоты. С помощью штатного вооружения военнослужащие "уничтожили" огневые средства условного противника. К эпизоду учений "Бой за высадку" приобщалась авиация Воздушных сил и вертолеты огневой поддержки морской авиации. На финальном этапе прошли практические боевые стрельбы кораблями и катерами для поддержки войск, действующих на приморском направлении.
В учениях принимали участие корабельно-катерный состав ВМС ВСУ, подразделения морской пехоты, морской авиации Воздушных сил, катера пограничников.
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