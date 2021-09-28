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28.09.2021, 11:46

Объединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фото

Цей матеріал також доступний українською
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Объединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фото
Объединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фото
Объединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фотоОбъединенные усилия-2021. Морской этап масштабных учений на Черном море: атмосферные фото

В рамках Объединенных усилий-2021 прошла морская компонента стратегических командно-штабных учений. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

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В северо-западной части Черного моря и в пунктах базирования корабли и катера из корабельной десантной группы прошли по морю, отработали организацию противовоздушной и противокатерной обороны, провели артстрельбы. Военнослужащие отработали противоподводную и противодиверсионную борьбу, а также высадку морского десанта на необорудованный участок берега.

Бойцы отрабатывали тактические развертывания корабельно-катерного состава, универсальную оборону в море, огневую поддержку войск. При этом все действия проводились в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений.

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Перед десантированием морпехов корабельная тактическая группа провела разведку возможностей противника на участке высадки морской пехоты. С помощью штатного вооружения военнослужащие "уничтожили" огневые средства условного противника. К эпизоду учений "Бой за высадку" приобщалась авиация Воздушных сил и вертолеты огневой поддержки морской авиации. На финальном этапе прошли практические боевые стрельбы кораблями и катерами для поддержки войск, действующих на приморском направлении.

В учениях принимали участие корабельно-катерный состав ВМС ВСУ, подразделения морской пехоты, морской авиации Воздушных сил, катера пограничников.

  • В Объединенных усилиях–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения проходят в три этапа и продлятся до 30 сентября.
  • 24 сентября Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск. 

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Теги: ВМС ВСУ, ВСУ, учения, Объединенные усилия-2021, десантирование
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