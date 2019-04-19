Час до дебатов. Что происходит на Олимпийском: фото

До запланированного на 19:00 начала дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко остается час. На стадион продолжают впускать людей, с установленных на разных концах стадиона сцен выступают артисты, сообщает кореспондент LIGA.net.

Между сторонника Зеленского и Порошенко – кордон полиции.

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"По состоянию на 18:00 вещает сцена Порошенко. Поет группа Kozak System. В фан-зоне Зеленского людей меньше", - уточняет корреспондент.

Как ранее сообщила полиция, на въезде в Киев в связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты наблюдается сложная транспортная ситуация.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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