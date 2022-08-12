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12.08.2022, 11:04

Деньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фото

Цей матеріал також доступний українською
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Деньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фото
Деньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фото
Деньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фотоДеньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фото

В российском Липецке распространили агитационные материалы легиона "Свобода России", участники которого намерены свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает сам легион в Telegram.

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На опубликованных кадрах видны расклеенные бело-сине-белые листовки с логотипом и адресом Telegram-канала легиона, надписи на лавочках и деньгах с лозунгами "Нет войне!", "Легион Свобода России!". Утверждается, что эти агитматериалы распространили в Липецке.

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Теги: липецк, легион свобода россии
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