Деньги – тоже агитматериал. В Липецке появились листовки легиона "Свобода России": фото

В российском Липецке распространили агитационные материалы легиона "Свобода России", участники которого намерены свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает сам легион в Telegram.

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На опубликованных кадрах видны расклеенные бело-сине-белые листовки с логотипом и адресом Telegram-канала легиона, надписи на лавочках и деньгах с лозунгами "Нет войне!", "Легион Свобода России!". Утверждается, что эти агитматериалы распространили в Липецке.

В июне советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Украину приехали 250 желающих вступить в легион "Свобода России".

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