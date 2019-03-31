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31.03.2019, 13:30

Как голосовали кандидаты - фоторепортаж

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Как голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортаж
Как голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортаж
Как голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортажКак голосовали кандидаты - фоторепортаж

Как голосовал Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко

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Сегодня на выборах президента Украины уже проголосовали топ-кандидаты Петр ПорошенкоЮлия Тимошенко и Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. LIGA.net предлагает посмотреть фоторепортаж - как это было.

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Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой проголосовал на выборах: "За мир и победу".

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк проголосовал и спрогнозировал, что предстоящие три недели перед вторым туром президентских выборов будут непростыми.

В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

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Теги: петр порошенко, юлия тимошенко, анатолий гриценко, Владимир Зеленский, выборы-2019
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