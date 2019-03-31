Как голосовали кандидаты - фоторепортаж

Сегодня на выборах президента Украины уже проголосовали топ-кандидаты Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. LIGA.net предлагает посмотреть фоторепортаж - как это было.

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Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой проголосовал на выборах: "За мир и победу".

Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк проголосовал и спрогнозировал, что предстоящие три недели перед вторым туром президентских выборов будут непростыми.

В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.