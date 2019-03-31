Гриценко проголосовал, его жены не оказалось в реестре: видео

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Юлия Владимировна Мостовая заранее проверяла - три дня назад ее фамилия в списках была

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Кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента в Голосеевском районе столицы.

По словам Гриценко, его жены, Юлии Владимировны Мостовой, не оказалось в реестре избирателей, несмотря на то, что три дня назад они проверяли - фамилия супруги кандидата в списке была. Мостовая намерена разбираться в ситуации. Она сказала, что с 18 лет голосует на этом участке, живет по своему адресу с 1972 года.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

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Теги: анатолий гриценко, выборы-2019
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