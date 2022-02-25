Киевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фото

Сегодня, 25 февраля, во всех городах Украины в военкоматы выстроились огромные очереди добровольцев. Украинцы вступают в тероборону или в боевые бригады для защиты страны от агрессии России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Народу в военкоматы прет выше крыши. Не успевают сотрудники всех обработать даже. Просто толпы. Люди сразу в ТрО идут, чтобы очередь не стоять, тогда как их часть по другому адресу", – сообщает журналист LIGA.net Влад Сердюк, который пошел добровольцем в киевскую роту охраны.

Настрой – боевой, рассказал он. Но мало времени для сна: "По часу, по полтора".

Второй наш журналист Слава Масный, тоже поступивший на службу в Киеве вчера, подтверждает: "В контракт пишут фамилию – и ставят подпись. Народ тупо штурмует пункты".

Украинцы из разных городов страны постят в соцсетях фото очередей в военкоматы. На снимках можно увидеть, что вчера очереди сохранялись до позднего вечера.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя опубликовал в Facebook фото, как вместе с коллегами пришел в военкомат записываться в тероборону.

"Огромные очереди по всем районам Киева. В ТрО вступают тысячи человек. ВСУ держат рубежи. Все будет Украина!" – написал он.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника