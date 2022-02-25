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25.02.2022, 13:16

Киевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фото

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Киевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фото
Киевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фото
Киевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фотоКиевляне массово идут в военкоматы. Огромные очереди и в других городах – фото

Сегодня, 25 февраля, во всех городах Украины в военкоматы выстроились огромные очереди добровольцев. Украинцы вступают в тероборону или в боевые бригады для защиты страны от агрессии России.

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"Народу в военкоматы прет выше крыши. Не успевают сотрудники всех обработать даже. Просто толпы. Люди сразу в ТрО идут, чтобы очередь не стоять, тогда как их часть по другому адресу", – сообщает журналист LIGA.net Влад Сердюк, который пошел добровольцем в киевскую роту охраны.

Настрой – боевой, рассказал он. Но мало времени для сна: "По часу, по полтора".

Второй наш журналист Слава Масный, тоже поступивший на службу в Киеве вчера, подтверждает: "В контракт пишут фамилию – и ставят подпись. Народ тупо штурмует пункты".

Украинцы из разных городов страны постят в соцсетях фото очередей в военкоматы. На снимках можно увидеть, что вчера очереди сохранялись до позднего вечера.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя опубликовал в Facebook фото, как вместе с коллегами пришел в военкомат записываться в тероборону.

"Огромные очереди по всем районам Киева. В ТрО вступают тысячи человек. ВСУ держат рубежи. Все будет Украина!" – написал он.

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Теги: агрессия России, война, военкомат, вторжение, очередь
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