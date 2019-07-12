Морпехи готовятся к дежурству в составе группы ЕС "Хелброк": фото

На одном из полигонов в Одесской области продолжается подготовка подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины к следующему оперативному дежурству в составе боевой тактической группы Европейского Союза "Хелброк". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время занятий военнослужащие отрабатывают элементы стабилизационных действий в кризисном регионе.

Командир подразделения старший лейтенант Сергей отметил, что в один из дней морпехи провели штурм командно-наблюдательного пункта противника с применением воздушно-десантного способа доставки штурмовой группы, отработали действия на стационарном блокпосту с отражением атаки на объект и эвакуацией раненого, усовершенствовали навыки по огневой подготовке.

"Хелброк" - сокращение от английских названий стран (Греция, Болгария, Румыния и Кипр), входящих в состав боевой тактической группы Европейского Союза.

1 июля в Николаевской, Херсонской и Одесской областях начались ежегодные украинские-американские учения "Си Бриз".