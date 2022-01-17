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17.01.2022, 19:29

Нацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фото

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Нацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фото
Нацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фото
Нацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фотоНацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фото

Национальная гвардия Восточного оперативно-территориального объединения провела учения в четырех пограничных областях: военнослужащие учились противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Как говорится в сообщении, в течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей развернули пункты управления войсками, обустроили и замаскировали позиции.

В МВД сообщили, что нацгвардейцы учились "выживать" в условиях использования противником авиации, артиллерии и беспилотников.

Как заявил командир воинской части 3051 подполковник Евгений Казанцев, "учитывая близость к российской границе, особенно актуальны учения в Приазовье, где растут угрозы с суши и моря".

  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
  • 14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. 
  • 16 января 2022 года более 30 представителей Госпогранслужбы, ВСУ и США приняли участие в конференции – обсудили предстоящие двухмесячные учения по стандартам НАТО.
  • Тактическая авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начала интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей территории страны раньше официального старта учебного года. 

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    Теги: агрессия России, учения, нацгвардия, вторжение
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