Нацгвардия провела учения против внешней агрессии в четырех пограничных областях: фото

Национальная гвардия Восточного оперативно-территориального объединения провела учения в четырех пограничных областях: военнослужащие учились противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Как говорится в сообщении, в течение недели гвардейцы Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областей развернули пункты управления войсками, обустроили и замаскировали позиции.

В МВД сообщили, что нацгвардейцы учились "выживать" в условиях использования противником авиации, артиллерии и беспилотников.

Как заявил командир воинской части 3051 подполковник Евгений Казанцев, "учитывая близость к российской границе, особенно актуальны учения в Приазовье, где растут угрозы с суши и моря".