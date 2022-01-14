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14.01.2022, 18:10

ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото

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ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото

Тактическая авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начала интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей территории страны раньше официального старта учебного года. Об этом сообщает АрмияInform.

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Как отметили в командовании Воздушных Сил, за неделю авиабригады провели 11 летных смен, военные летчики налетали более 200 часов на разных типах самолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.

Командование проверяло навыки военных летчиков в сложных метеорологических условиях.

Сообщается, что следующий этап – подготовка молодых пилотов, которые в прошлом году закончили обучение в Харьковском национальном университете ВС.

Ранее разведывательное подразделение ВСУ отработало налет на объект условного противника вблизи Крыма.

  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле Крыма.
  • Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ. 
  • 14 января 2022 года подразделения ПВО тренировались сбивать вражеские беспилотники вблизи админграницы с оккупированным Крымом. 
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Теги: ВСУ, учения, авиация
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