Новые приборы наблюдения и прицел, как у танков НАТО. Т-64БВ прошел испытания – фото

Улучшенный в соответствии со стандартами НАТО танк Т-64БВ образца 2022 года успешно прошел испытания. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Т-64БВ образца 2022 года получил новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Как уточнили специалисты предприятия, для модернизации танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.

У боевой машины усовершенствовали топливную систему, установили дополнительную бронированную защиту топливных баков.

По данным разработчиков, Т-64БВ – основной танк ВСУ. Он предназначен для усиления подразделений во всех видах боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации обороны.

С 25 января 2022 года британские армейские инструкторы начали обучать украинских военных обращаться с противотанковыми комплексами NLAW.

4 февраля украинские военные учились использовать американский противобункерный гранатомет SWAM-D – M141 Bunker Defeat Munition.

Для ВСУ начали модернизацию мобильной автоматизированной станции радиотехнической разведки Кольчуга.

Читайте также: США и Великобритания прислали в Украину летальное оружие. Рассказываем о его возможностях