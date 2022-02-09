Новые приборы наблюдения и прицел, как у танков НАТО. Т-64БВ прошел испытания – фото

Улучшенный в соответствии со стандартами НАТО танк Т-64БВ образца 2022 года успешно прошел испытания. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.
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"Т-64БВ образца 2022 года получил новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО", — отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.
Как уточнили специалисты предприятия, для модернизации танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.
У боевой машины усовершенствовали топливную систему, установили дополнительную бронированную защиту топливных баков.
По данным разработчиков, Т-64БВ – основной танк ВСУ. Он предназначен для усиления подразделений во всех видах боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации обороны.
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