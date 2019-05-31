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31.05.2019, 15:41

Обновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фото

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Обновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фото
Обновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фото
Обновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фотоОбновленная партия Порошенко: кто приехал на съезд – фото

Во главе с главой и замглавы фракции БПП на съезд приехали многие из представителей предыдущей власти

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 31 мая, в Киеве в Мистецьком арсенале прошел съезд партии Европейская солидарность (бывший БПП).

На съезде приехали пятый президент Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко, глава фракции БРР Артур Герасимов, замглавы фракции Сергей Березенко, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, спикер Рады Андрей Парубий, вице-спикер Ирина Геращенко, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш Цинцадзе, экс-представитель президента в парламенте Ирина Луценко, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и другие.

Как сообщалось ранее, на съезде партии выбрали лидера - им стал Петр Порошенко. 

24 мая политическую партию Блок Петра Порошенко солидарность переименовали в Европейскую солидарность.

30 мая пятый президент вступил в обновленную партию - написал заявление и получил членский билет. 

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Теги: Петр Порошенко, съезд партии, европейская солидарность
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