Освобождение заложников: фоторепортаж

Сегодня проходит обмен людьми между Украиной, Россией и подконтрльными ей террористическими организациями на Донбассе. На данный момент освобождено 25 украинцев: список. Среди освобожденных - четверо бывших в плену у боевиков военнослужащих: Иван Деев, Сергей Иванчук, Юрий Евтушок и Роман Фурсов.

Обмен продолжается, омбудсмен Людмила Денисова сообщала о возможном освобождении 80 человек.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.