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29.12.2019, 15:23

Освобождение заложников: фоторепортаж

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Освобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортаж
Освобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортаж
Освобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортажОсвобождение заложников: фоторепортаж

К настоящему времени подтверждено освобождение 25 украинцев

Сегодня проходит обмен людьми между Украиной, Россией и подконтрльными ей террористическими организациями на Донбассе. На данный момент освобождено 25 украинцев: список. Среди освобожденных - четверо бывших в плену у боевиков военнослужащих: Иван Деев, Сергей Иванчук, Юрий Евтушок и Роман Фурсов.

Обмен продолжается, омбудсмен Людмила Денисова сообщала о возможном освобождении 80 человек.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Теги: Донбасс, заложники, обмен
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