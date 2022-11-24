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24.11.2022, 14:22

СБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фото

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СБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фото
СБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фото
СБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фотоСБУ утверждает – Богуслаев хотел тайно вывезти из Украины Скифское золото и другое: фото

Служба безопасности Украины утверждает, что для того, чтобы избежать ареста "активов на сотни миллионов гривень" президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в госизмене, несколько руководителей структурных подразделений завода пытались скрыто вывезти из Украины его имущество. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

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"СБУ предотвратила вывоз из Украины элитного автопарка, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту промышленного гиганта "Мотор Сич", – пишут в Службе.

Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также предметы Скифского золота, античных времен и Киевской Руси.

Именно упомянутые выше руководители отделов завода, пишет СБУ, пытались скрыть имущество шефа на территории подконтрольных коммерческих структур, а в дальнейшем якобы планировали нелегально вывезти его за пределы страны.

При обысках обнаружили и изъяли:

→ Семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных;
→ катер;
→ три охотничьих ружья и винтовку;
→ много предметов старины народов Европы.

Все имущество направлено на экспертизу, предпринимаются меры по наложению на него ареста.

"Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по поводу смягчения меры пресечения для их руководителя. Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и "последствиями", – добавили в Службе.

Читайте также: Герой Украины или России? Что ожидает Мотор Сич из-за подозрения Богуслаева в госизмене

Фото: СБУ

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Теги: сбу, Вячеслав Богуслаев, контрабанда
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