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12.07.2019, 21:26

У посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фото

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У посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фото
У посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фото
У посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фотоУ посольства Италии акция за Маркива: Не будьте как Россия - фото

29-летнего украинского нацгвардейца сегодня приговорили к 24 годам заключения

В Киеве возле посольства Италии в Украине проходит акция в защиту украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого сегодня, 12 июля, итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Фотографии публикуют в Facebook участники протеста.

29-летнего украинца обвинили в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Прокурор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам заключения, заявил, что удивлен таким суровым приговором суда, а защитник украинца пригрозил эмигрировать из Италии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован.

Президент Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.

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Теги: Виталий Маркив, италия, протесты
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