Зеленский обратился к МИД и ГПУ по поводу Маркива

Фото: facebook.com/nataliya.kudryk

Президент Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - заявил Зеленский.

Читайте также: Прокурор в шоке от вердикта Маркиву, а адвокат хочет эмигрировать

Сегодня в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор Маркиву и заявил, что он будет обжалован.

29-летнего украинца обвинили в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Сегодня стало известно, что в Италии открыли дело о возможном сговоре правящей партии Лига севера с РФ. Лидером Лиги является глава МВД Италии Маттео Сальвини.