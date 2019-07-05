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05.07.2019, 16:57

Зеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашений

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Зеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашений
Зеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашений
Зеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашенийЗеленский отчитался о визите в Канаду: Достигнут ряд соглашений

Президент перечислил итоги трехдневного визита

Президент Владимир Зеленский подвел итоги трехдневного визита в Канаду и сообщил, какие договоренности были достигнуты. Об этом он написал в Facebook.

"Итоги такие: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - написал он.

Первое, о чем сообщает Зеленский – возможность украинской молодежи приезжать в Канаду, а канадской – в Украину по упрощенной процедуре на учебу и работу сроком до одного года.

"Второе: Канада выразила желание присоединить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа – это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой", - сообщил также президент.

Третье, о чем он сообщает – планы расширить соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций. "А это значит, что украинские предприниматели из разных сфер смогут лучше сотрудничать с Канадой", - пояснил Зеленский.

Еще одна договоренность – о возможных поставках оборонного оружия и новейшей военной техники из Канады.

Во время визита в Канаду президент также встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Читайте также: Зеленский в Канаде озвучил главные вызовы перед Украиной

Фото: Facebook Владимира Зеленского

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Теги: Владимир Зеленский
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