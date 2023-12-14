Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, выполняющие боевые задания на Марьинском направлении, за два дня уничтожили и повредили 21 единицу бронетехники оккупантов. Видео опубликовала пресс-служба бригады.

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Среди уничтоженной и поврежденной десантниками техники россиян – 10 танков.

Также были уничтожены около 100 оккупантов, пытавшихся штурмовать позиции украинских защитников.

"На видео видны последствия этих штурмовых действий, закончившихся для врага значительными потерями", – говорится в сообщении.

11 декабря спикер ВСУ Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

Вчера генерал Тарнавский опроверг "полное взятие" Марьинки россиянами. Но подчеркнул, что они накапливают силы для штурмов.

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