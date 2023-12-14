Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади, які виконують бойові завдання на Мар’їнському напрямку, за два дні знищили та пошкодили 21 одиницю бронетехніки окупантів. Відео опублікувала пресслужба бригади.

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Серед знищеної та пошкодженої десантниками техніки росіян – 10 танків.

Також було знищено близько 100 окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських захисників.

"На відео видно наслідки цих штурмових дій, які закінчилися для ворога значними втратами", – йдеться в повідомленні.

11 грудня речник ЗСУ Штупун розповів, що окупанти активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

Вчора генерал Тарнавський спростував "повне взяття" Мар’їнки росіянами. Але наголосив, що вони накопичують сили для штурмів.

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