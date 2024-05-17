На Покровском направлении ситуация динамично меняется, сообщил LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" сдерживают оккупантов и наносят им потери в живой силе и технике.

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По словам Волошина, "на отдельных участках Покровского направления в результате привлечения интенсивного огневого воздействия оккупанты имели ограниченный тактический успех, на других – Силы обороны восстановили утраченное положение".

Враг не прекращает попыток атаковать в направлениях Очеретино – Новоалександровка и Тоненькое – Уманское.

Он добавил, что на днях на этом направлении подразделение противотанковых ракетных комплексов 47 ОМБр за одну "смену" уничтожило "много бронетехники российских оккупантов".

В частности, были уничтожены и повреждены четыре танка, две БМП, три БТР, два многоцелевых легкобронированных тягача и багги.

Карта: DeepState

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Противник атакует позиции защитников, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.

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