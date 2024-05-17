Спикер ВСУ: Россия пополнила зеками подразделения, штурмует Стельмаховку и Андреевку

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты возобновили штурмы вблизи Стельмаховки и Андреевки на Купянском направлении, привлекая к подразделениям осужденных и бросив на участок больше военной техники. Об этом LIGA.net заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, российские войска периодически сосредотачиваются на разных направлениях вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы найти слабые места в украинской обороне. Оккупанты проявляют активность вблизи двух населенных пунктов в Харьковской области.

"В частности, оккупанты штурмуют вблизи Андреевки и Стельмаховки. На этом направлении оккупанты восстановили свои штурмовые подразделения, добавив больше техники и новобранцев из осужденных и возобновили штурмовые операции. Подтягивают личный состав, боекомплект и технику", – отметил Волошин.

Враг наносит артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам недалеко от линии столкновения, проводя авиаразведку. По словам спикера ОСУВ "Хортица", это свидетельствует о том, что россияне не оставляют попытку захватить Купянск и окрестные села.

Стельмаховка и Андреевка (Карта: DeepState)

16 мая глава МВД написал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей, зафиксированы убийства оккупантами местных. Днем россияне обстреляли одно из сел общины – в результате атаки ранение получил начальник Волчанской городской военной администрации.

17 мая президент Зеленский сообщил, что Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они сейчас находятся.

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