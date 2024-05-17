Речник ЗСУ: Росія поповнила засудженими підрозділи, штурмує Стельмахівку й Андріївку

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти поновили штурми поблизу Стельмахівки й Андріївки на Куп'янському напрямку, залучивши до підрозділів засуджених і перекинувши на ділянку більше військової техніки. Про це LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, російські війська періодично зосереджуються на різних напрямках уздовж лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, щоб знайти слабкі місця в українській обороні. Окупанти виявляють активність поблизу двох населених пунктів на Харківщині.

"Зокрема окупанти штурмують поблизу Андріївки та Стельмахівки. На цьому напрямку окупанти відновили свої штурмові підрозділи, додавши більше техніки та новобранців з-поміж засуджених і поновили штурмові операції. Підтягують особовий склад, боєкомплект і техніку", – зазначив Волошин.

Ворог завдає артилерійських і мінометних ударів по населених пунктах неподалік лінії зіткнення, проводячи авіарозвідку. За словами речника ОСУВ "Хортиця", це свідчить про те, що росіяни не полишають спробу захопити Куп'янськ і навколишні села.

Стельмахівка та Андріївка (Карта: DeepState)

16 травня очільник МВС написав, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців, зафіксовано вбивства окупантами місцевих. Удень росіяни обстріляли одне із сіл громади – внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

17 травня президент Зеленський повідомив, що Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться.

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