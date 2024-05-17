На Покровському напрямку ситуація динамічно змінюється, повідомив LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Бійці 47 окремої механізованої бригади "Магура", які воюють на ділянці, стримують окупантів і завдають їм втрат у живій силі та техніці.

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За словами Волошина, "на окремих ділянках Покровського напрямку внаслідок залучення інтенсивного вогневого впливу окупанти мали обмежений тактичний успіх, на інших – Сили оборони відновили втрачене положення".

Ворог не припиняє спроб атакувати в напрямках Очеретине – Новоолександрівка та Тоненьке – Уманське.

Він додав, що днями на цьому напрямку підрозділ протитанкових ракетних комплексів 47 ОМБр за одну "зміну" знищив "чимало бронетехніки російських окупантів".

Зокрема, були знищені та пошкоджені чотири танки, дві БМП, три БТР, два багатоцільові легкоброньовані тягачі та багі.

Карта: DeepState

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Противник атакує позиції оборонців, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Все це за підтримки авіації, також безперервно працює й ворожа артилерія.

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