Антикоррупционный суд отпустил Садового домой

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Апелляционную жалобу прокуратуры оставили без удовлетворения - о чем львовский мэр не преминул упомянуть, сказав, что ее доводы "разбиты в пух и прах"

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил апелляцию мэра Львова Андрея Садового на меру пресечения по делу об операциях с земельными участками: отменил ему залог в размере около 1,056 млн грн и отпустил под личное обязательство до 20 января 2020 года. Стрим решения ВАКС вели на Facebook-странице чиновника.

Теперь он должен прибывать к следователю по любому законному требованию, "воздерживаться" от какого-либо контакта со свидетелями по делу. О ношении электронного браслета и сдаче загранпаспортов речь не шла.

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  • 21 ноября 2019 года Садовому вручили подозрение в злоупотреблении властью при выделении земли для строительства индустриального парка в 2015 году.
  • Он заявил, что денег на уплату залога у него нет, хотя САП просила залог в 50 млн грн.
  • Садового хотели взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко, нардеп Павел Бакунец и члены партии Самопомощь (лидер Оксана Сыроид и экс-глава фракции в Раде VIII созыва Олег Березюк).
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Теги: андрей садовый, вакс
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