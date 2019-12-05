Антикоррупционный суд отпустил Садового домой

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил апелляцию мэра Львова Андрея Садового на меру пресечения по делу об операциях с земельными участками: отменил ему залог в размере около 1,056 млн грн и отпустил под личное обязательство до 20 января 2020 года. Стрим решения ВАКС вели на Facebook-странице чиновника.

Теперь он должен прибывать к следователю по любому законному требованию, "воздерживаться" от какого-либо контакта со свидетелями по делу. О ношении электронного браслета и сдаче загранпаспортов речь не шла.

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