Суд определил меру пресечения для Садового

Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)

Сегодня Высший антикоррупционный суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1 млн грн залога в качестве меры пресечения по делу о якобы злоупотреблении Садовым властью при выделении земли для строительства индустриального парка в 2015 году.

САП просила суд выбрать в качестве меры пресечения залог в размере 50 млн грн. Также Садового предлагали взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко, депутат Верховной Рады Павел Бакунец и представители партии Самопомощь, в том числе ее лидер Оксана Сыроид и экс-глава фракции Самопомощь в Раде VIII созыва Олег Березюк.

Во время заседания у здания суда собрались противники и сторонники Садового.