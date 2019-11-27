Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд определил меру пресечения для Садового

Суд определил меру пресечения для Садового - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)
27.11.2019, 21:40

Мэра Львова обвиняют в злоупотреблении властью

Сегодня Высший антикоррупционный суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1 млн грн залога в качестве меры пресечения по делу о якобы злоупотреблении Садовым властью при выделении земли для строительства индустриального парка в 2015 году.

САП просила суд выбрать в качестве меры пресечения залог в размере 50 млн грн. Также Садового предлагали взять на поруки мэр Киева Виталий Кличкодепутат Верховной Рады Павел Бакунец и представители партии Самопомощь, в том числе ее лидер Оксана Сыроид и экс-глава фракции Самопомощь в Раде VIII созыва Олег Березюк.

Во время заседания у здания суда собрались противники и сторонники Садового.

Напишите нам
андрей садовый олег березюк виталий кличко оксана сыроид вакс павел бакунец
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 